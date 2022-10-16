Dolmabahçe Ismael'e yapılan tezahüratla inledi! Beşiktaşlılar eski hocasını geri istiyor

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşikta'ta siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte, teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya çağırdı. Tribünlerde Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapıldı. Öte yandan Beşiktaş taraftarı, Dele Alli'yi de oyundan çıkarken ıslıkladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Valerien Ismael'e büyük tepki gösterdi.

"ISMAEL UYUMA"

Beşiktaşlı taraftarlar maç oynanırken Beşiktaş 2-1 geride olduğu sekansta Valerien Ismael'e "Ismael uyuma, değişiklik yapsana." tezahüratında bulundu. Siyah-beyazlılar mücadelenin son düdüğünün çalmasıyla birlikte ise bu tepkinin dozunu artırdı.

SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATI YAPILDI

Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte Beşiktaş taraftarı Vodafone Park'ta Valerien Ismael'e istifaya çağırdı. Beşiktaşlılar eski hocaları Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.

DELE ALLI'YE ISLIKLI PROTESTO

Sadece Valerien Ismael'e tepki göstermeyen Beşiktaşlılar, Dele Alli'yi de topa tuttu. Dolmabahçe'de tribünler İngiliz yıldızı oyundan çıkarken ıslıkladı. Dele Alli yerini Cenk Tosun'a bırakırken deneyimli santrfor oyuna girdikten 3 dakika sonra skoru 2-2'ye getiren isim oldu.