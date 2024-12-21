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Dolmabahçe'de olay yaratacak Hasan Arat tepkisi

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Beşiktaş'ın Alanyaspor'u konuk ettiği maçta tribünlerden görevinden istifa eden Hasan Arat'a tepki yükseldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Arat aleyhine "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun? Söylesene Hasan, kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda yerini alan siyah-beyazlı taraftarlar, görevinden istifa eden eski başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi.

"SÜLEYMAN SEBA'DAN YOLUNU MU BULDUN?"

Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor karşılaşmasında Hasan Arat aleyhinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş tribünleri, Hasan Arat için, " Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun? Söylesene Hasan, kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.

24 ARALIK'TA KONUŞACAK

Öte yandan istifasının ardından sırra kadem basan Hasan Arat, sessizliğini bozma kararı aldı. Beşiktaş'ın eski başkanı, 24 Aralık Salı akşamı Ekol TV ekranlarında açıklamalarda bulunacak. Candaş Tolga Işık'a konuşan Arat, "Haftalardır hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Her 2 başkan adayımızla bu konuda istişare ettim. Bu salı akşamı canlı yayında sorularınızı yanıtlamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT'IN İSTİFA SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ı istifaya götüren süreçte futbol takımının sergilediği kötü performansın yanı sıra bazı yöneticilerin birbirleriyle yaşadığı uyumsuzluklar da önemli rol oynadı.

Yönetim kurulunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle sıkıntıların büyümesi üzerine 26 Kasım'ı 27 Kasım'a bağlayan gece futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlıların efsane futbolcuları arasında kabul edilen Aybaba'ya bu kararın WhatsApp aracılığıyla bildirilmesi tepki çekerken, 27 Kasım'da asbaşkan Onur Göçmez ile iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek görevinden istifa etti. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Göçmez istifadan vazgeçerken, Futbol AŞ'nin başına da dönemin ikinci başkanı Hüseyin Yücel getirildi.

Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Beşiktaş kalkışma yapılacak bir kulüp değildir." ifadelerini kullanarak, görevine devam ettiğini ve zorluklarını üstesinden geleceklerini vurguladı.

Ancak Arat, bu ifadelerinin üzerinden henüz 48 saat geçmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında yaşanan 3-1'lik mağlubiyetin ardından özel sebepler (Sağlık sorunu) gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Dolmabahçe'de olay yaratacak Hasan Arat tepkisi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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