Dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturmada Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera ifade verdi

İstanbul'da özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında teknik direktörler ve futbolcuların bulunduğu birçok kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera yüksek karlı gizli fon vaadiyle yaşanan dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade verdi. Belözoğlu ve Muslera, basın mensuplarının görüntü almaması için güvenlik görevlileri eşliğinde adliyenin yangın merdiveninden çıkarıldı.

Teknik direktörler Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile Galatasaraylı futbolcu Fernando Muslera, "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle yaşanan dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İstanbul'da bir banka şube müdürünün, Fatih Terim ve bir iş insanının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırdığı yönünde yapılan şikayetler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifade işlemleri sürüyor.

ADLİYENİN YANGIN MERDİVENİNDEN ÇIKARILDILAR

Soruşturma kapsamında teknik direktör Fatih Terim, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Galatasaraylı Fernando Muslera ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Terim, Belözoğlu ve Muslera soruşturmanın yürütüldüğü Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunda "müşteki" sıfatıyla ifade verdi. Belözoğlu ve Muslera, basın mensuplarının görüntü almaması için güvenlik görevlileri eşliğinde adliyenin yangın merdiveninden çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırılması ve şube müdürünün tutuklanmasının ardından çalışma başlatmıştı. Ekipler, yaptıkları çalışmada, şube müdürü Seçil E'nin elden yüksek paralar vererek müştekilerin güvenini kazandığını daha sonra ise 55 milyon dolarlık haksız kazanç elde ettiğini saptamıştı.

Müştekilere vadettiği miktarları ödemeyen ve yapılan şikayetler sonrası tutuklanan Seçil E'nin elde ettiği paraların yurt dışına çıkarılma ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheliyle birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 5 zanlının, olay tarihlerinde çok kez yurt dışına giriş çıkış yaptığını belirlemişti. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlıyı yakalamıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.