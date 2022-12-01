Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doktorla konuşan Mert Hakan'ın yüzünün şekli her şeyi özetledi! Joao Pedro'nun fotoğrafına yürek dayanmaz

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Joao Pedro ağır bir sakatlık yaşadı. Oyundan sedyeyle çıkan Pedro, hüngür hüngür ağladı. Doktorla Pedro'nun durumunu konuşan Mert Hakan, adeta kahroldu.

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı tat kaçırdı. 60. dakikada oyuna dahil olan Pedro, 70'te rakibinin sert hamlesiyle yerde kaldı.

Doktorla konuşan Mert Hakan'ın yüzünün şekli her şeyi özetledi! Joao Pedro'nun fotoğrafına yürek dayanmaz

KAHREDEN FOTOĞRAF

Pozisyon sırasında çekilen fotoğrafı sakatlığın ciddiyetini gözler önüne serdi. Brezilyalı futbolcu oyundan sedyeyle çıkmak zorunda kaldı. O anda gözyaşlarına boğulan Pedro'ya takım arkadaşı ve tribünlerden destek geldi.

Doktorla konuşan Mert Hakan'ın yüzünün şekli her şeyi özetledi! Joao Pedro'nun fotoğrafına yürek dayanmaz

MERT HAKAN YIKILDI

Pedro'nun durumunu yakından gören Mert Hakan ise yıkıldı. Sağlık görevlileriyle konuşan Mert Hakan'ın üzüntüsü her şeyi özetledi.

Doktorla konuşan Mert Hakan'ın yüzünün şekli her şeyi özetledi! Joao Pedro'nun fotoğrafına yürek dayanmaz

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mert Hakan Yandaş Joao Pedro Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title