Doktorla konuşan Mert Hakan'ın yüzünün şekli her şeyi özetledi! Joao Pedro'nun fotoğrafına yürek dayanmaz

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Joao Pedro ağır bir sakatlık yaşadı. Oyundan sedyeyle çıkan Pedro, hüngür hüngür ağladı. Doktorla Pedro'nun durumunu konuşan Mert Hakan, adeta kahroldu.

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı tat kaçırdı. 60. dakikada oyuna dahil olan Pedro, 70'te rakibinin sert hamlesiyle yerde kaldı.

KAHREDEN FOTOĞRAF

Pozisyon sırasında çekilen fotoğrafı sakatlığın ciddiyetini gözler önüne serdi. Brezilyalı futbolcu oyundan sedyeyle çıkmak zorunda kaldı. O anda gözyaşlarına boğulan Pedro'ya takım arkadaşı ve tribünlerden destek geldi.

MERT HAKAN YIKILDI

Pedro'nun durumunu yakından gören Mert Hakan ise yıkıldı. Sağlık görevlileriyle konuşan Mert Hakan'ın üzüntüsü her şeyi özetledi.