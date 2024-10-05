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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Ligi Erzincan'da Başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Ligi Erzincan'da Başladı
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Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Ligi, Erzincan'da 30 Eylül 2024 tarihinde başladı. 150 sporcunun katıldığı turnuvada güneydoğu ligi müsabakaları sona ererken, doğu ligi maçları 4-5 Ekim tarihlerinde devam edecek.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Ligi, 30 Eylül 2024 tarihinde Erzincan'da başladı. 150 sporcunun katıldığı turnuvada, güneydoğu ligi müsabakaları sona ererken, doğu ligi maçları 5 Ekim tarihinde tamamlanacak.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Ligi, 30 Eylül 2024 tarihinde Erzincan'da başladı. Turnuva, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tenis Kortları ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ülkü Spor Kompleksi Tenis Kortları olmak üzere iki farklı alanda düzenleniyor.

Turnuvada 26 erkek ve 14 bayan takımının yer aldığı toplam 150 sporcu, zorlu müsabakalarda mücadele ediyor. İlk etapta oynanan Güneydoğu Anadolu Ligi müsabakaları 3 Ekim 2024 tarihinde sona erdi. Çekişmeli geçen karşılaşmalar, tenis tutkunlarına büyük heyecan yaşattı.

Doğu Anadolu Ligi müsabakaları ise 4-5 Ekim tarihlerinde devam edecek. Turnuva boyunca sporcular, üstün performanslarını sergileyerek bölgelerinin en iyi takımı olabilmek için mücadele veriyor.

Turnuvanın Erzincan'da düzenlenmesi, hem bölge sporcularına büyük bir fırsat sunarken hem de tenis sporunun geniş kitlelere yayılmasına katkı sağlıyor. Sporcular, elde ettikleri başarılarla hem takımlarına hem de bölge sporuna katkıda bulunmayı hedefliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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