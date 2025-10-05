Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası Gaziantep'te Gerçekleşti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Gaziahtep'te yapıldı.

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde 5 gün önce başlayan ve 15 ilden 230 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda kadınlarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, erkeklerde Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü şampiyon oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, komplekste düzenlenen ödül töreninde, kaybedenin olmadığı, herkesin kazandığı turnuvayı tamamladıklarını söyledi.

Türkiye'nin teniste önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Gül, "Türkiye yüzyılı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gençlerin, sporun yüzyılı olacak. Gaziantepimiz de her alanda olduğu gibi gençlerin yanında olmaya devam edecek. Bugün Midyat'tan Iğdır'a, Hakkari'den Siirt'e varıncaya kadar tüm illerden Gaziantep'e gelen sporcuları ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, teniste uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmak istediklerini kaydederek "Tenis, tesistir. Bu tesiste çalışma yapacağız, Uluslararası turnuvalar için ne lazımsa hepsi hızlı şekilde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Terörün gençleri bölüp parçaladığını ancak sporun birleştirdiğini ifade den Şahin, "Spor kardeşliktir, bütünleşmektir. Doğu ve Güneydoğu'nun çocuklarında muhteşem bir kaynaşma kültürü vardır. Bu coğrafyanın bir evladı olmaktan, sizi ağırlamaktan gurur duyuyorum." dedi.

Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, turnuvada kazanının tüm sporcular olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim herkes için tenis vizyonumuz var. İstiyoruz ki her ilçemizden, her ilimizden, her bölgemizden isteyen her sporcumuz tenise erişebilsin ve tabana yayılsın. Tenis kültürünü Türkiye çapında yayınlaştırabilelim. Bu anlamda bu turnuva bizim için çok önemliydi."

Tenis ligi çalıştıklarını ve buradaki şampiyonanın da ilk adım olduğunu belirten Müderrisgil, gelecek sene tüm bölgeler için başlatacaklarını aktararak "Antalya, İstanbul, Ankara'nın dışına çıkarak Anadolu'daki her şehrin tenis şehrine dönüşmesi ve tenisle birlikte markalaşmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardında derece alan sporculara madalya verildi.