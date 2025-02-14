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Doğu Derbisi Hakemleri Belli Oldu

Doğu Derbisi Hakemleri Belli Oldu
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Kars 36 Spor ile Erzurum Tortum Spor arasında oynanacak olan Doğu derbisinin hakemleri açıklandı. Maç Hakkari bölgesi hakemi Bülent Berkay tarafından yönetilecek.

Doğu derbisinin hakemleri belli oldu. Kars 36 Spor, Erzurum Tortum Spor karşılaşmasını Hakkari bölgesi hakemlerinden Bülent Berkay yönetecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2'inci grupta mücadele eden Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Tortum Spor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı Bülent Berkay yönetecek. Berkay'ın yardımcılıklarını Ayşe Polat ve Serhat Özer yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Zuhal Çinar, 16 Şubat 2025 Pazar günü Kars Atletizm Çim Sahası oynanacak. Karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.

Öte yandan Kars 36 Spor Tortum Spor karşılaşması hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil beyazlı ekip, Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaya tüm taraftarları davet etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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