Döğergücü FK, Esen Metal SK'yi 8-3 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 3. haftasında Döğergücü FK, rakibi Esen Metal SK'yi 8-3 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Muhammed Emin Vural, Fatih Yıldırım, Aykut Cem Bulut
Esen Metal SK: Volkan Bayram, İbrahim Mızrak, Berkay Demir, (Eymen Çelik dk.75), Ozan Özer, Ali Emre Yüksel, Turgut Yetük, Mustafa Can Yetük, Zekai Kepezkaya, Enes Mustafa İlhan, Halil İbrahim Demir, (Kürşat Özcan Küçük dk.72), Arda Taştan
EMT Döğergücü FK: Erkin Koray Albayrak, Emin Sezer, Ömer Faruk Kalkan, Mehmet Kıraç, (Enes Bahar dk.20), İlhan Sefa Köroğlu, Gökhan Yeşilbaş, Yusuf Kenan Karabulut, (Mustafa Yılmaz dk.88), Ömer Akduran, (Samet Dağlı dk.72), Eren Özgül, (Hafız Türkmen dk.46) Memduh Çiftçi, Murat Kıraç, (Doğukan Balıkçı dk.72)
Goller: Gökhan Yeşilbaş (dk.9-27-38-49 ve 56), İlhan Sefa Köroğlu (dk. 36), Yusuf Kenan Karabulut (dk. 71), Enes Bahar (dk.75) (EMT Döğergücü FK), Enes Mustafa İlhan (dk.7), Turgut Yetük (dk. 16 pen), Zekai Kepezkaya (dk.45+1) (Esen Metal SK) - KAYSERİ