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Döğergücü FK, Buğdaylıspor'u 13-1 Geçerek Şampiyonluğu Tescilledi

Döğergücü FK, Buğdaylıspor'u 13-1 Geçerek Şampiyonluğu Tescilledi
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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda Döğergücü FK, oynadığı 16. haftada Buğdaylıspor'u 13-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve ligde 16'da 16 galibiyetle müthiş bir başarı elde etti.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğa ulaşan Döğergücü FK, ligin 16. haftasında oynadığı maçta Buğdaylıspor'u 13-1 mağlup ederek 16'da 16 yaptı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Kürşat Doğan Tunçbilek, Süleyman Aslantaş

EMT Döğergücü FK: Ergin Koray Albayrak, Engin Üçel, Emin Sezer, Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan (Ramazan Özön dk. 46), Samet Dağlı (Emirhan Yılmaz dk. 46), Ömer Akduran, Samet Demircan (Metin Yılmaz dk. 60), Yusuf Kenan Karabulut, Nathan Y Ikwa, Gökhan Bıyık (Mustafa Yılmaz dk. 60)

Buğdaylıspor: Ali Doğan (Kaan Tataroğlu dk. 46), Durdu Mehmet Göksel, Emre Öksüz, Ali Rıza Sancak (Mehmet Çağrı Ercömert dk. 46), Mustafa Ünlüleblebici, Enes Yıldız, Alperen Dinçaslan, Kadir Aktaş, Mehmet Ferhat Dost, Hasan Sümer (Mustafa Kerem Demirel dk. 30), Tuğrul Kelek

Goller: Gökhan Bıyık (dk. 10), Ömer Akduran (dk. 12), Nathan I Ikwa (dk. 26,28,47), Samet Dağlı (dk. 32), Yusuf Kenan Karabulut (dk. 42,44,52,71), Ramazan Özön (dk. 50,60), İrfan Tiftik (dk. 74) (EMT Döğergücü FK), Mehmet Ferhat Dost (dk. 23) (Buğdaylıspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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