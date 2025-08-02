Doğanşar'da 56. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri Coşkusu

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde bu yıl 56'ncısı düzenlenen Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri'nin coşkusu yaşandı.

Eski Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Milli Güreşçi Ahmet Ayık'ın memleketi Sivas'ın Doğanşar ilçesinde geleneksel hale getirilen karakucak güreşlerinin 56'ncısı gerçekleştirildi. Doğanşar ilçe merkezinde bulunan güreş çayırında gerçekleştirilen müsabakalara Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, eski milli güreşçi Ahmet Ayık, il ve ilçe protokolü ile çevre illerden gelen misafirler katıldı. Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve pehlivanlar kategorilerinde gerçekleştirilen karakucak güreşlerine 16 ilden toplam 300 sporcu yer aldı. Güreşlerin ağalığını ise Ekrem Demir yaptı.

Güreş müsabakaları öncesinde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Malumunuz Sivas yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda ata sporumuz güreşteki köklü geleneği ile de öne çıkan bir ilimizdir. Güreş bu topraklarda bir spor değil, aynı zaman da bir ahlak, bir disiplin, bir duruş meselesidir. Bu geleneğin özü dün olduğu gibi bugün de burada Doğanşar'da yaşatılmaktadır" dedi.

AHMET AYIK: EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden eski dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Ahmet Ayık, "Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz. Doğanşar bunu çok daha fazlasıyla hak ediyor. Ama maalesef Doğanşar çok şey hak etmesine rağmen coğrafi nedenlerden dolayı istediğimizi elde edemiyoruz. Her bakımdan hem Doğanşar'a hem de bu ata sporumuz güreşe bugüne kadar emeği geçip çaba sarf edenlere teşekkür ediyorum. İnşallah sonsuza kadar, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece, Doğanşar ve Karakucak Güreşleri bu festivalde böylece devam eder" diye konuştu.

Festivalin organizatörlerinden Doğanşar Dernek Başkanı Mesut Serin de, "Karakucak güreşleri bizim özümüzdür, ata mirasımızdır. Ne mutlu ki bu geleneği yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak için burada el birliği ile buluşabiliyoruz. Bizler Doğanşarlılar olarak gurbette de sılada da ruhu taşıyoruz. Dernek ve vakıf olarak amacımız kültürel değerlerimizi yaşatmak gençlerimize sahip çıkmak, büyüklerimize vefa göstermek ve ilçemizi daha da güzelleştirmektir" ifadelerini kullandı.

'GÜREŞLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

DHA'ya özel açıklamalarda bulunan 56'ncı Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ağası Ekrem Demir, etkinliğe katılımdan memnun olduklarını belirterek, "Çok profesyonel güreşçilerimiz var. Coşku içinde güreşlerimizi seyredeceğiz. Çok güzel bir ortam var. Güreşler bizim için çok önemli ve yıllardır yaptığımız, 56 yıldır hiç bitmeden yaptığımız güreşlerdir. Doğanşar için çok önemlidir ve bize gurur veriyor. Bu festivaller gelecekte yeni ve başarılı sporcularımızın yetişmesine de katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kategorilerinde eşleşen güreşçiler rakiplerini yenebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Günün sonunda derece alan sporcular ödüllendirilecek.