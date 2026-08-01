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"Doğanşar 57. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri" başladı

'Doğanşar 57. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri' başladı
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Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenen "Doğanşar 57. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri" başladı.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenen "Doğanşar 57. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri" başladı.

İlçe stadındaki müsabakalarda er meydanına çıkan 558 güreşçi, rakiplerinin sırtını yere getirebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Festivale katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı konuşmada, Sivas'tan çok sayıda başarılı sporcunun çıktığını söyledi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık ise festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa AK Parti Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy, Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ekenlerbeton Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban, Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü, Aybastı Güreş Ağası Ender Şahin ile çok sayıda sporsever katıldı.

Kaynak: AA
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