Doğa yürüyüşlerinin üçüncüsü Karagöl'de gerçekleşti - Haberler

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Doğa yürüyüşlerinin üçüncüsü Karagöl'de gerçekleşti

Doğa yürüyüşlerinin üçüncüsü Karagöl'de gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ev sahipliği yaptığı doğa yürüyüşlerinin üçüncüsü Karagöl'de gerçekleşti.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ev sahipliği yaptığı doğa yürüyüşlerinin üçüncüsü Karagöl'de gerçekleşti.

Başkentte sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren ABB, spor yapmayı teşvik eden projelere ev sahipliği yapmayı da sürdürüyor. Kentin doğal güzelliklerini keşfederken spor yapılmasını da sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri etkinlikleri devam ediyor. Üçüncüsü Çubuk Karagöl'de gerçekleştirilen etkinliğe; Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı mahalle muhtarları ile vatandaşlar olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı. Otobüslerle Çubuk Karagöl'e getirilen katılımcılar, bir yandan gün boyu doğa ile iç içe vakit geçirirken, bir yandan da yürüyüşten voleybola, aerobikten halat çekmeye kadar pek çok etkinlikte doyasıya eğlendi.

Etkinlikler devam edecek

Doğa yürüyüşü etkinliklerini düzenlemeye devam edeceklerini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, "Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte vatandaşlarımızın katıldığı bir doğa yürüyüşü etkinliği düzenliyoruz. Bu gibi faaliyetler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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