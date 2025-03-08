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Diyarbakırspor'a Başkale'de Coşkulu Karşılama

Diyarbakırspor'a Başkale'de Coşkulu Karşılama
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Diyarbakırspor, Hakkari Zapspor ile oynayacağı maç için Hakkari'ye giderken Van'ın Başkale ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkalespor yöneticileri, sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu vurguladı.

Hakkari Zapspor ile oynayacağı maç için Hakkari'ye giden Diyarbakırspor, Van'ın Başkale ilçesinde meşalelerle karşılandı.

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Diyarbakırspor, Van amatör ligi ekiplerinden Başkalespor yöneticileri, futbolcuları ve vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Diyarbakırspor'u ilçede ağırlayan Başkalespor yöneticileri, yaptıkları açıklamada, "Pazar günü Hakkari Zapspor ile Diyarbakırspor karşı karşıya gelecek. Her iki takımımıza da başarılar diliyoruz. Unutmayalım ki spor; dostluk, barış ve kardeşliktir. Her zamanda bunun böyle bilinmesi lazım" dedi.

Diyarbakırspor yöneticileri ise yaptıkları açıklamalarında barış ve kardeşlik vurgusu yaparak, "Takımımızı misafirperverlikle ağırlayan Başkalespor Kulüp Başkanı Sayın Sinan Tunç'a, Teknik Direktör Kinyas Turan'a ve desteklerini gösteren Başkale halkına gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakırspor takımını bir süre ilçede misafir eden Başkalespor yöneticileri, daha sonra takım otobüsünü korna ve meşalelerle Hakkari'ye doğru uğurladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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