Diyarbakırlı milli karateci Merve Kazan, Burdur'da Türkiye üçüncüsü olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dicle Üniversitesi'nde okuyan milli sporcu Merve Kazan, Burdur'da üniversiteler arası Türkiye karate şampiyonasında 50 kilo kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Kazan, bronz madalya kazandığı müsabakada antrenörü Ali Duran öncülüğünde başarı elde etti.
Diyarbakırlı milli sporcu Merve kazan, Burdur'da düzenlenen üniversiteler arası Türkiye karate şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.
Dicle Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi olan Merve Kazan'ın bugüne kadar birçok Avrupa ve Türkiye dereceleri bulunuyor. Kazan, Burdur'da 50 kilo kadınlar kategorisinde düzenlenen müsabakalarda, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Çermikli mobilya ustası bir babanın kızı olan Merve Kazan, antrenörü Ali Duran öncülüğünde bir çok başarı elde etti. Kazan, kendisine destek olanlara teşekkür etti.