Diyarbakır Kayapınar SP Hokey Sporcusu Ahmet Kartal Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Diyarbakır Kayapınar SK hokey sporcusu Ahmet Kartal, geçirdiği trafik kazasının ardından 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2005 doğumlu Kartal, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından yapılan açıklamada anıldı.

Türkiye Hokey Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre 8 Nisan 2005 doğumlu Ahmet Kartal 6 Kasım 2019'ta lisansını alarak profesyonel hokey oynamaya başlamıştı.

Diyarbakır'da 10 gün önce trafik kazası geçirdiği öğrenilen Ahmet Kartal, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

THF açıklamasında "Diyarbakır Kayapınar sporcusu Ahmet Kartal'ın on gündür vermiş olduğu yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ahmet Kartal'ın cenazesi, Diyarbakır'da bugün kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

