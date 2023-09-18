Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Nazlı Bozkurt İsviçre'de Madalya Kazandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Nazlı Bozkurt, 16 Eylül'de İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Uluslararası Basel Open Karate Turnuvasında gümüş ve bronz madalya kazandı.

İsviçre'de yapılan ve 26 ülkeden sporcuların mücadele ettiği turnuvaya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü de katıldı. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne kazandırılan sporcu Nazlı Bozkurt, uluslararası başarı elde etti.

Bozkurt, U21 Kadın Kumite Open'da 2. olarak gümüş madalya, Gençler Kadın Kumite 55 kilogramda ise 3. olarak bronz madalya kazandı. - DİYARBAKIR