Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Anzele suyunda yüzen çocukları olimpik havuzda yüzdürdü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı, Anzele suyunda yüzen çocukları otobüsle olimpik havuzda yüzmeye götürdü.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Anzele suyunda yüzen çocuklar, daire başkanlığı tarafından otobüsle Yenişehir ilçesinde bulunan Seyrantepe TOKİ yüzme havuzuna götürdü. Çocuklar, kendilerine hediye edilen çanta, bone, gözlük ve şortları alarak havuzda suyun keyfini çıkarttı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanı Ömer Buğday, gün içerisinde serinlemek için girdikleri Anzele suyundaki çocukları güvenli ve kontrollü bir şekilde yüzmeleri için olimpik havuza getirdiklerini söyledi. Çocukları peyderpey getireceklerini belirten Buğday, "Çocuklarımıza gözlük, bone, şort ve bone hediye ettik. Günleri güzel geçti bize mutlu olduk. Anzele'deki bütün çocuklarımızı getirdik önümüzdeki süreçte de kız çocuklarımızı getireceğiz" dedi.

Heyecanlı bir şekilde yüzmeye gelen Meki Bahoz, olimpik havuzun Anzele'den daha güzel olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Anzele Parkı'ndan alıp bizi buraya getirdi. Bize gözlük, şort ve bone verdiler. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR