Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuna sertlik katamadıklarını ve iki takım arasında büyük bir kalite farkı olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, oyuna sertlik katamadıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Diyadin, iki takım arasında büyük kalite farkı olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynadığı dönemlerde Kadıköy'ün çok daha zorlu bir deplasman olduğunu aktaran Diyadin, şunları kaydetti:

"Bizim adımıza zorlu maç olacağı muhakkaktı. Kadıköy deplasmanı zaten zordur. Penaltıyla beraber geriye düştükten sonra hemen ardından bireysel hatayla skor bir anda 2-0, 3-0'a gelince maç bitmiş gibi oldu. İkinci yarıya iyi başladık ama Kadıköy'de böyle skorlarda maçı çevirmek zordur. Oyuna sertlik katmamız gerekirdi. İki takım arasındaki kalite farkını ancak biz biraz daha reaksiyon ve sertlikle kapatabilirdik ve ilk yarı bunu çok yapamadık. Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu."

