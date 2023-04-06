Dinmek bilmiyor! Kadıköy'deki maçta yine istifa sesleri

Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Sarı-Lacivertli taraftarların Başkan Ali Koç ve yönetimine karşı olan tepkisi bitmiyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'a karşı oynanan maçta tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

GOLLERE RAĞMEN DEVAM ETTİ

8. dakikada Emre Mor'un golüyle öne geçen Fenerbahçe'de tribünlerden beklenmedik bir tepki geldi. Taraftarların büyük bölümü istifa tezahüratı yaptı. 42. dakikada Emre Mor bir kez daha sahneye çıktı, taraftarlar yine 'İstifa' dedi.

DERBİDE BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 kaybettiği derbide Başkan Ali Koç ve yönetimi büyük tepki görmüştü.