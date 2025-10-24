Haberler

Dinamo Kiev Teknik Direktörü, Samsunspor'un Gücünü Vurguladı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü, Samsunspor'un Gücünü Vurguladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'a 3-0 mağlup olan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi, takımın gençleşmesi ve moral eksiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu.

0 kaybettikleri Samsunspor'un çok güçlü bir takım olduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesinde Dinamo Kiev, deplasmanda Samsunspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Oleksandr Shovkovskyi, açıklamalarda bulundu. Shovkovskyi, "Maçın başında gol yedik. Takımın morali biraz düştü. Boş kaleye goller kaçırdık. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Rakibimiz çok güçlü bir takım. İkinci yediğimiz gole kadar iyi oynadık ama şanslarımızı kullanamadık. Zor bir süreçten geçiyoruz. Genç takımdan aramıza 9 oyuncu katıldı. Avrupa'da kalan 4 maçımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Açık konuşursak Ukrayna'daki durumlardan dolayı moralimiz yok. Yeni oyuncular bizim ülkemize gelmek istemiyor. Yeni oyunculara ihtiyacımız var. Sonuçlar bu nedenle böyle kötü olabiliyor. Savaş başladıktan sonra akademimizdeki oyuncular yurt dışına gitti. Bugün sadece futbol için değil tüm Ukrayna için çok zor bir gün. Çünkü yalnız kaldık. Ülkemizdeki herkes bu konudan çok yoruldu. O nedenle sadece oyun konuşmak istiyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı

İşte Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan Ümit Önal kimdir?

Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan Ümit Önal kimdir?
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde

Barajlar alarm verirken birileri Polat Alemdar editiyle şov peşinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.