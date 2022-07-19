"Pozitif düşünceye sahip kaliteli bir takım oluşturmak istiyoruz"

"Min-jae, benim için ağır bir darbe oldu"

Mustafa AKIN / LODZ (Polonya), - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Lucescu sadece tecrübeli bir teknik adam değil, futbol adına çok bilgili biri. Kalitesini gittiği her takımda göstermiş bir teknik direktör. Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübesi var, aynı benim gibi. Geçen sene karşılaştık. Bizim fikirlerimizi iyi biliyor" dedi.

Szalai, tüm takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemini bildiğini dile getirerek, bu sezon büyük hedefleri olduğunu ifade etti.