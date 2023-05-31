DİKKAD ve Dicle Gençlikspor'dan liseler arası futbol turnuvası

Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği (DİKKAD) ve Dicle Gençlikspor, ilçede liseler arası futbol turnuvası düzenledi. Turnuva öncesi takımlara spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi ve protokol üyelerine üzerinde isimleri yazılı forma hediye edildi. Programa Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, DİKKAD Başkanı Mehmet Şahinoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.