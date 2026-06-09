Digor'a modern spor kompleksi: Çalışmalar devam ediyor

Digor'da gençlerin ve sporcuların hizmetine sunulacak modern spor kompleksinin yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçenin sportif altyapısını güçlendirmesi hedeflenen projeyi yerinde inceleyen Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Digor merkezinde yapımı devam eden spor kompleksini ziyaret eden Kaymakam Kahraman, inşaat alanında yürütülen faaliyetleri detaylı şekilde inceleyerek projenin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların ilerleyişi, tamamlanma süreci ve tesisin sahip olacağı donanımlar konusunda bilgi alan Kahraman, projenin Digor'un sosyal ve sportif yaşamına önemli katkılar sunacağını belirtti.

Modern mimarisi ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla dikkat çekecek olan spor kompleksinin, özellikle çocuklar ve gençlerin sporla daha fazla buluşmasına imkan sağlayacağı ifade edildi. Tamamlandığında farklı branşlarda spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak tesisin, ilçede spor kültürünün gelişmesine ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İncelemeler sırasında projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine vurgu yapan Kaymakam Kahraman, kamu yatırımlarının vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hayata geçirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Digor'un geleceğine yönelik önemli yatırımlardan biri olarak değerlendirilen spor kompleksinin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin modern bir spor tesisine kavuşacağı, gençlerin ve sporcuların daha kaliteli ortamlarda antrenman yapma imkanı bulacağı belirtildi.

Ayrıca yapım çalışmalarının planlanan program çerçevesinde devam ettiği ve tesisin tamamlanmasının ardından Digor'da spor faaliyetlerine yeni bir ivme kazandıracağını ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı