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Diego Carlos: Fenerbahçe'ye Katkı Sağlamak İçin Sabırsızlanıyorum

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, ilk antrenmanında yaptığı açıklamalarda takıma katkı sağlamak için büyük bir istek duyduğunu belirtti. Brezilyalı savunma oyuncusu, kulüp ve şehir hakkında olumlu izlenimlerini paylaştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, çok istekli olduğunu ve takıma bir an önce katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıkan Brezilyalı stoper, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman öncesinde FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'dan 3,5 yıllığına kadroya katılan Carlos, "Burada olduğum için çok mutluyum. Harika karşılandım. Buraya gelmeden önce de taraftarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla mesaj almıştım. Aynı zamanda stadyumu ve taraftarlarımızı da görme imkanım oldu. Takıma nasıl itici güç olduklarına şahitlik ettim. Şehrin de çok güzel olduğunu gördüm. Umarım bir an önce Fenerbahçe'ye elimden geldiğince katkı sağlamaya başlarım." diye konuştu.

Transfer sürecinde takımdaki bazı futbolcularla görüştüğünü aktaran Carlos, "Transfer süreci çok çabuk gelişti. Gelmeden önce pek çok kişiyle konuşma fırsatı buldum. Daha önce bu kulüpte ve bu ligde oynamış tanıdığım insanlarla konuştum. Tabii ki En-Nesyri'yle daha önce birlikte oynama şerefine eriştim. Onunla gelmeden önce konuştum. Fred, Brezilyalı olduğu için kendisiyle de konuştum. Bana, gelmeden önce ligin, kulübün, şehrin ne kadar güzel olduğundan bahsettiler. Bu da beni buraya gelmek için çok istekli yaptı." ifadelerini kullandı.

"Takımı çok iyi buldum"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Lyon maçını tribünden izleyen Diego Carlos, sarı-lacivertli takımı beğendiğini dile getirdi.

Takım hakkındaki düşüncelerini anlatan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, "Takımı çok iyi buldum. Zorlu bir Avrupa maçıydı ama takımımız çok iyi bir oyun sergiledi. Teknik direktörümüz zaten çok üst seviye ve tecrübeli, dünyanın en büyük takımlarında çalışmış birisi. Çok yetenekli, potansiyelli ve kaliteli bir takımımız var. Ben de çok istekliyim ve katkı sağlamak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Transfer sürecinde kendisine gelen mesajlarla ilgili eşinin tepkisini anlatan Carlos, şöyle konuştu:

"Önce biraz korktu tabii ki çünkü çok fazla mesaj geldi sosyal medyadan ama hoşuna da gitti ve mutlu oldu. Hepsi güzel ve burası hakkında güzel bilgiler veren mesajlardı. Böyle bir şehre geldiği için de çok mutlu. Umarım çocuklarım da buraya geldiği zaman onlar da mutlu olurlar. Çünkü biz buraya mutlu olmak için geliyoruz. Ben de umarım bir an önce elimden gelenin en iyisini yapıp, sahada bunu taraftarlarımıza gösterip onların güzel desteğini arkama alırım. Bunun için sabırsızlanıyorum."

Diego Carlos, sarı-lacivertli taraftarlara yönelik, "Bizi desteklemeye devam etsinler çünkü onların destekleri bizler için çok önemli. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer yaratıyorlar. Bunu yapmaya devam etsinler çünkü onların desteği bize çok yardımcı olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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