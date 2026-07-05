Haberler

Fenerbahçe Kulübü, Diego Carlos'un kampa katılacağını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon kiralık olarak Como'da oynayan Brezilyalı stoper Diego Carlos'un Avusturya kampında yer alacağını duyurdu. Tecrübeli oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından ikinci etap kamp çalışmalarına katılacak.

Fenerbahçe Kulübü, oyuncularından Diego Carlos'un Avusturya kampında yer alacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon kiralık olarak İtalya ekibi Como'da forma giyen Brezilyalı stoperin Avusturya kampına katılacağı belirtildi.

Tecrübeli stoper, Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarında yer almamıştı.

Diego Carlos'un, planlı sağlık kontrollerinin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'daki kampa katılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür
Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak

Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da orman yangını: Saatlerdir müdahale ediliyor

Bir ilimizin ciğerleri yanıyor! Saatlerdir söndürülemedi
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Ankarada'ki ölümlü kazayla ilgili 'Siyasi Müdahale' iddialarına yalanlama

Ankarada'ki ölümlü kazayla ilgili "Siyasi Müdahale" iddialarına yalanlama
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Şehit ailesinde otobüste saygısızlık davasında şok! Kanıt çeken kız kardeşe dava açıldı

Şehit ailesine yönelik skandalda yeni perde! Dava açılan isim şaşırttı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı

Dünyaca ünlü cennet adada kalabalığın gözü önünde yaptıkları skandal

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın