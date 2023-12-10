Didim Belediyespor, Irlıganlıspor'u mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup karşılaşmasında Didim Belediyespor evinde ağırladığı Irlıganlıspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

BAL 5. Grup karşılaşmasında Aydın ekiplerinden Didim Belediyespor evinde Denizli ekiplerinden Irlıganlıspor'u ağırladı. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Didim seyircisi iki maçlık cezanın ardından tribünlerde yerini aldı. Maçı Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Küçüker ve yöneticiler birlikte izledi.

20'inci dakikada Didim Belediyespor Samet'in ceza sahasında topu Rıza ile buluşturdu. Kalecinin yanından topu ağlara gönderen Rıza skoru 1-0 yaptı. 45+3 dakikasında Didim atağında kaleciden dönen topu vuran Emre canın şutu direkten döndü. İlk yarı Didim'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 47'nci dakikada Didim Belediyespor atağında Rıza'nın pasında Anıl topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu. 73'üncü dakikada Didim Belediyespor'da Rıza'nın pasında defanstan dönen topu Anıl tamamladı ve skoru 3-0 yaptı. 90+3'de Didim defansından dönen topa gelişine vuran Erdoğan skoru 3-1 yaptı. Maç ev sahibi ekip Didim Belediyespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. - AYDIN