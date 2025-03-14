Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi: Hayatlarını bağışla
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

Didier Drogba, Fildişi Sahili'ndeki iç savaşı durdurarak futbolun gücünü gösterdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Ekim 2005'te Fildişi Sahili, Sudan'ı 3-1 yenerek ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Bu zaferin ardından Didier Drogba, iç savaşın son bulması için çağrı yaptı. Drogba'nın bu çağrısı, savaşan tarafların ateşkes imzalamasına yardımcı oldu ve futbolun birleştirici gücünü gösterdi. Drogba'nın bu tarihi konuşması, futbolun sadece bir spor olmadığını, aynı zamanda toplumları birleştirme ve barışı sağlama gücüne sahip olduğunu kanıtladı.

8 Ekim 2005'te Fildişi Sahili, Sudan'ı 3-1 yenerek tarihindeki ilk Dünya Kupası'na katılma şansını elde etti. Maç sonrası Didier Drogba, iç savaşın son bulması için yaptığı çağrı ile büyük bir etki yarattı. Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Drogba'nın sözleri, savaşan iki tarafın ateşkes imzalamasına yardımcı oldu ve futbolun birleştirici gücünü gösterdi.

Didier Drogba, Fildişi Sahili'ndeki iç savaşı durdurarak futbolun gücünü gösterdi

FİLDİŞİ SAHİLİ'NİN TARİHİ ANI: DÜNYA KUPASI'NA KATILMA ŞANSI

Fildişi Sahili, 8 Ekim 2005'te Sudan'a karşı oynadığı Dünya Kupası eleme maçında 3-1 galip geldi. Bu zafer, Fildişi'nin tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımını garantileyen an oldu. Ancak, bu zaferin ardında büyük bir mücadele ve bir futbolcunun cesur bir çağrısı bulunuyordu.

DIDIER DROGBA'NIN TARİHİ KONUŞMASI

Drogba, maç sonrasında yaptığı konuşmasında, Fildişi Sahili'ndeki iç savaşa dikkat çekti ve halkına birlik çağrısında bulundu. Drogba, "Fildişi Sahili'nin erkekleri ve kadınları, bugün tüm Fildişililerin bir arada yaşayabileceğini kanıtladık. Silahlarınızı bırakın ve seçimlere gidin," diyerek savaşan taraflara barış çağrısında bulundu.

Didier Drogba, Fildişi Sahili'ndeki iç savaşı durdurarak futbolun gücünü gösterdi

FUTBOLUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ: ATEŞKES VE BARIŞ SÜRECİ

Drogba'nın çağrısı, ülkedeki savaşan tarafların bir araya gelip müzakere masasına oturmalarına ve beş yıl sürecek bir ateşkes anlaşması imzalamalarına yol açtı. Drogba, futbolun birleştirici gücünü ortaya koyarak, sadece bir sporcudan çok daha fazlası olduğunu kanıtladı.

Didier Drogba, Fildişi Sahili'ndeki iç savaşı durdurarak futbolun gücünü gösterdi
Haberler.com / Dilşad Özcan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den İstanbul depremi ilişkin korkutan sözler: 'Keşke ölseydik' diyecekler

Celal Şengör'den İstanbul için uykuları kaçıracak çıkış
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.