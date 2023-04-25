Diagne'den dikkat çeken Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim

Lider Galatasaray'ın sahasında Karagümrükle 3-3 berabere kaldığı maçta Abdülkerim Bardakçı ile tartışan Mbaye Diagne, konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. 31 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşıma, "Küçük kardeşim sakin ol. Seninle tanıştığımız kısa sürede, sana latte vermiştim. Birbirimizi tanıyoruz." notunu düştü.

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, Galatasaray maçında gerginlik yaşadığı Abdülkerim Bardakçı ile ilgili sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"SANA LATTE VERMİŞTİM"

Senegalli oyuncu Abdülkerim ile ilgili, "Küçük kardeşimi sakin ol. Seninle tanıştığımız kısa sürede, sana latte vermiştim. Birbirimizi tanıyoruz. Seni seviyorum. Unutma, her zaman saygı" paylaşımında bulundu.

İşte Diagne'nin o paylaşımı;

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Karagümrük formasıyla bu sezon toplamda 29 maça çıkan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu söz konusu mücadelelerde 20 gol atıp 6 asist kaydetti.