DHMİ Genel Müdürü Gizem Örge'nin Babasına Teşekkür Belgesi Verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, 2023 CEV Avrupa Şampiyonluğu ile milletini gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer alan Gizem Örge'nin babası DHMİ çalışanı Salim Örge'ye, teşekkür belgesi verdi.

Keskin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

DHMİ çalışanı Salim Örge'nin kızı Gizem Örge'nin, 2023 CEV Avrupa Şampiyonluğu ile Türk milletini gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer aldığını belirten Keskin, şu değerlendirmede bulundu:

"Kıymetli mesai arkadaşımız Salim Örge'nin kızı Gizem Örge, aziz milletimiz gibi DHMİ ailesine de büyük gurur yaşattı. Kelimelere sığmayan bir fedakarlıkla hayatını sevgili kızının geleceğine vakfeden kıymetli mesai arkadaşımızı misafir ederek, tarifsiz sevincine ortak olmaktan son derece bahtiyar olduk. Fedakar babanın şampiyon kızı sevgili Gizem'e milletimizi gururlandıran başarılarının devamını diliyorum."