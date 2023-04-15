Üye Girişi
Haberi Paylaş
Devre biter bitmez sahaya daldı! Yine Jesus yine kart

Devre biter bitmez sahaya daldı! Yine Jesus yine kart

Spor Haberleri

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında ilk yarının bitmesiyle beraber Jorge Jesus ve yardımcısı Deus, hakem Atilla Karaoğlan'ın yanına koştu. Daha önce 2 kez kırmızı gören Jesus, alanı hemen terk etti. Yardımcısı Joao de Deus, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarının son anlarında sarı kart gördü. Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular, bu sarı karta itirazda bulundu.

İSMAL KART GÖRÜNCE JESUS ÇILDIRDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, MKE Ankaragücü maçının ilk yarısında hakem Atilla Karaoğlan'a sert bir şekilde tepki gösterdi. Portekizli adamın yardımcısı Deus, itirazları sonrasında sarı kart gördü.

Devre biter bitmez sahaya daldı! Fenerbahçe-Ankaragücü maçında teknik adama sarı kart

DEUS KART GÖRDÜ

İlk yarının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de pozisyon için itirazlar devam etti. Daha önce 2 kez kırmızı kart gören Jesus, alanı terk etti. Bu kez yardımcısı sarı kart gördü.

Devre biter bitmez sahaya daldı! Fenerbahçe-Ankaragücü maçında teknik adama sarı kart

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

title