Devre biter bitmez sahaya daldı! Yine Jesus yine kart

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında ilk yarının bitmesiyle beraber Jorge Jesus ve yardımcısı Deus, hakem Atilla Karaoğlan'ın yanına koştu. Daha önce 2 kez kırmızı gören Jesus, alanı hemen terk etti. Yardımcısı Joao de Deus, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarının son anlarında sarı kart gördü. Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular, bu sarı karta itirazda bulundu.

İSMAL KART GÖRÜNCE JESUS ÇILDIRDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, MKE Ankaragücü maçının ilk yarısında hakem Atilla Karaoğlan'a sert bir şekilde tepki gösterdi. Portekizli adamın yardımcısı Deus, itirazları sonrasında sarı kart gördü.

DEUS KART GÖRDÜ

İlk yarının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de pozisyon için itirazlar devam etti. Daha önce 2 kez kırmızı kart gören Jesus, alanı terk etti. Bu kez yardımcısı sarı kart gördü.