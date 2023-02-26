Devlet Bahçeli'nin futbol kulüplerine çağrısına Kayserispor'dan destek: Zillete karşıyız

F.Bahçe ve Beşiktaş maçlarında yükselen "Hükümet istifa" seslerinin ardından MHP lideri Bahçeli, futbol kulüplerine çağrı yapıp maçların seyircisiz oynanmasını istemişti. Süper Lig ekibi Kayserispor, Bahçeli'nin çağrısının ardından "Kayserispor devletinin ve milletin sonuna kadar yanındadır. Kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklaması paylaştı.

Fenerbahçe-Konyaspor maçında yükselen "Hükümet istifa" tezahüratlarından sonra Beşiktaş-Antalyaspor maçında da benzer olaylar yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, tribünlerden yükselen istifa tezahüratları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, bu açıklamanın ardından Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa etti.

"SEYİRCİSİZ OYNANSIN"

Bahçeli, yaşanan olayların ardından futbol camiasına "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir" açıklamasıyla çağrı yaptı.

KAYSERİSPOR: "KİRLİ SİYASET VE ZİLLETE KARŞIYIZ"

Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor, Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra resmi hesabından, "Kayserispor camiasının devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.