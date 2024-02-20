Develigücü Kayseri derbisini kazandı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) oynanan Kayseri derbisini kazanan Develigücü'de yüzler gülüyor.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, geride kalan hafta Hacılar Erciyesspor karşısında Batuhan'ın attığı 2 golle 3 puanı aldı. Kayseri derbisini kazanan kırmızı siyahlılarda yüzler gülüyor. Hacılar Erciyesspor ile arasındaki 7 puanlık farkı 4'e indiren kırmızı siyahlılarda galibiyet sevinci yaşanıyor.

Antrenör Orhan Anıl, derbiye yaraşır bir futbol oynadıklarını söyleyerek, oyuncularını sergiledikleri mücadeleden ötürü tebrik etti. Orhan Anıl, "Oyuncularım iyi ir oyun sergilediler. Rakibimize açık vermemeye çalıştık ve yakaladığımız pozisyonları gole çevirdik. 3 puan bizim için çok önemli idi ve bunu da aldık. Aradaki farkı azalttık. Oyuncularımı kutluyorum" dedi. - KAYSERİ