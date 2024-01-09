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Develigücü Elazığ Aksaray Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı

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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, deplasmanda oynadığı Elazığ Aksaray Gençlikspor maçından 1-1'lik skorla ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, deplasmanda oynadığı Elazığ Aksaray Gençlikspor maçından 1-1'lik skorla ayrıldı.

Stat: Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha

Hakemler: Murat Demir, Abdullah Maden, Emre Şahinalp

Elazığ Aksaray Gençlikspor: Ömer Çağatay Yıldırım, Emre Sarısu, Mehmet Çolak, Muhammed Ali Polat (Murat Kalkan dk.90+2), Ertuğrul Güç (Abdullah İçen dk.46), Cihan Akyar (Selim Yaşar dk.90+10), Bilal Enes Şahin (Dk.46 Birkan Doğan), Yavuz Çetik, Ertan Karlıdağ, Bura Karlankıç, Burakhan Cevher (Mustafa Yıldırım dk.73)

Develigücü: Osman Kuş, Turgut Yetük, Osman Can Çötür, Yakup Yazgan, Hamza Şahbaz, Süleyman Öztürk (Ali Ateş dk.82), Eray Akyol (Mahmut Şeker dk.63), Resul Ekrem Turhan, Hasan Hüseyin Alkan, Bilal Soylu (Onur Han Ünal dk.46), Emre Özden

Goller: Emre Sarısu (dk.74) (Elazığ Aksaray Gençlikspor) Süleyman Öztürk (dk.35) (Develigücü) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Murat Kalkan Aksaray Elazığ Futbol Spor Güncel Haberler

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