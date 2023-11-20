Develi Belediyespor Brand Group Alanya Belediyespor'a mağlup oldu
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Brand Group Alanya Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın süresi ise 114 dakika oldu.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Develi Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Brand Group Alanya Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
Salon: Alanya Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Zeki Bocutcu, Pınar Elma
Brand Group Alanya Belediyespor: Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç, Seganov, Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, Umut Durur, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Abdulsamet Sineren
Develi Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Kolodinsky, Romero, Kemal Kayhan, Abreu, Yasin Aydın, Metin Durmuş, Calvo, Abdullah Çam, Rıfat Kantarcı
Setler:
1Set: 25-21 (Alanya Belediyespor lehine)
2.Set: 17-25 (Develi Belediyespor lehine)
3.Set: 25-20 (Alanya Belediyespor lehine)
4.Set: 25-21 (Alanya Belediyespor lehine)
Süre:
32, 26, 31, 25 (114 dakika) - KAYSERİ