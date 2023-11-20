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Develi Belediyespor Brand Group Alanya Belediyespor'a mağlup oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Brand Group Alanya Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın süresi ise 114 dakika oldu.