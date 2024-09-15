Dev maçta tarihe geçen kırmızı kart! Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
Trabzonspor'da Edin Visca, Beşiktaş karşılaşmasının 13. dakikasında takımını 10 kişi bıraktı. Visca, Rafa Silva'ya arkadan yaptığı faul sonrasında VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Bu kart, Trabzonspor-Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kartı olarak tarihe geçti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Beşiktaş karşısında maçın başında 10 kişi kaldı.
EDIN VISCA KIZARDI
Bordo-mavili takımda Edin Visca, Rafa Silva'ya arkadan yaptığı sert faul sonrası 13. dakikada kırmızı kart gördü. İlk başta kartına başvurmayan hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Visca'yı oyundan attı. Ayrıca Visca, Trabzonspor-Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kartı gördü.
İşte kırmızı karta neden olan o faul;
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Sıcak Gelişme:
Dev maç başladı! Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.