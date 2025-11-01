Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maç, 0-0 eşitlikle sona erdi.

MAÇIN BAŞINDA UĞURCAN ÇAKIR GOLE İZİN VERMEDİ

2. dakikada Zubkov'un sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte bulunan Batagov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

OSIMHEN DİREĞE TAKILDI

28. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp auta çıktı.

DİREĞİN DİBİNDEN AUT

31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

TORREIRA'NIN GOLÜ OFSAYT

Karşılaşmanın 35. dakikasında Galatasaray golü buldu ancak gol geçerli sayılmadı. Galatasaray'da kullanılan köşe vuruşunda Lemina'nın aşırttığı topta arka direkteki Torreira topu filelere yolladı ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı.

BU KEZ ZUBKOV DİREĞE TAKILDI

Maçın 71. dakikasında bu kez Trabzonspor direğe takıldı. Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov topu tek başına topu götürdü, Galatasaraylı oyuncuları çalımladı ve kaleye vurdu. Top direğe çarpıp dışarı gitti.

SANE ATTI ANCAK GOL GEÇERLİ SAYILMADI

Maçın 77. dakikasında Galatasaray, Leroy Sane ile golü buldu. Sol çaprazdan ceza sahası içine yapılan ortada Leroy Sane'nin kafa vuruşu kaleciyi de geçip ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI

83. dakikada oyuna giren Benjamin Bouchouari, Roland Sallai'ye yaptığı sert hareketin ardından 7 dakika sonra direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

RAMS PARK'TA PUANLAR PAYLAŞILDI

Maçın devamında gol olmadı ve iki takım da puanları paylaştı. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray, puanını 29'a, ikinci sıradaki Trabzonspor ise 24'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Galatasaray, Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.