Haberler

Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Galatasaray'ın 2 golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 29'a, Trabzonspor ise 24'e yükseltti.

  • Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maç 0-0 sonuçlandı.
  • Galatasaray'ın puanı 29'a, Trabzonspor'un puanı 24'e yükseldi.
  • Maçta Galatasaray ve Trabzonspor'un birer golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maç, 0-0 eşitlikle sona erdi.

MAÇIN BAŞINDA UĞURCAN ÇAKIR GOLE İZİN VERMEDİ

2. dakikada Zubkov'un sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte bulunan Batagov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

OSIMHEN DİREĞE TAKILDI

28. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp auta çıktı.

Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı

DİREĞİN DİBİNDEN AUT

31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

TORREIRA'NIN GOLÜ OFSAYT

Karşılaşmanın 35. dakikasında Galatasaray golü buldu ancak gol geçerli sayılmadı. Galatasaray'da kullanılan köşe vuruşunda Lemina'nın aşırttığı topta arka direkteki Torreira topu filelere yolladı ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı.

BU KEZ ZUBKOV DİREĞE TAKILDI

Maçın 71. dakikasında bu kez Trabzonspor direğe takıldı. Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov topu tek başına topu götürdü, Galatasaraylı oyuncuları çalımladı ve kaleye vurdu. Top direğe çarpıp dışarı gitti.

Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı

SANE ATTI ANCAK GOL GEÇERLİ SAYILMADI

Maçın 77. dakikasında Galatasaray, Leroy Sane ile golü buldu. Sol çaprazdan ceza sahası içine yapılan ortada Leroy Sane'nin kafa vuruşu kaleciyi de geçip ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI

83. dakikada oyuna giren Benjamin Bouchouari, Roland Sallai'ye yaptığı sert hareketin ardından 7 dakika sonra direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

RAMS PARK'TA PUANLAR PAYLAŞILDI

Maçın devamında gol olmadı ve iki takım da puanları paylaştı. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray, puanını 29'a, ikinci sıradaki Trabzonspor ise 24'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Galatasaray, Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Bi Galatasaray ın dev kadrosuna bakıyorum, bi oynanan boş oyuna bakıyorum, bi Barış Alperin amatörlüğüne bakıyorum, bi bu dev kadroyu yönetemeyen Okan buruk a bakıyorum, bi Barış Alper yüzünden felç kalan sol kanatımıza bakıyorum, bi de ondan dolayı Galatasaray ın 10 kişi gibi kaldığına bakıyorum... Ve diyorum ki Barış Alper istifa, Okan buruk istifaaaaa.....

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Şu barış alperi 75 dk.oynatan hoca senin sayende 2 puan verdik, şu takıma hangi teknik adam gelsin şu maçtan 3 puan ile dönerdi, barış alper sevdadan 2 puana neden oldu. Barış alper.top toplayıcısı bile olamaz.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

İki golün iptali doğru, kırmızı kart doğru, hakemler rahat ve doğru..ah bahis skandalı sen nelere kadirmişsin ama gevşemeyin yoluna devam edersen tabiki.. futbolcular da rahattı iki takım birbirlerini üzmedi ortada bir maç oldu..osimhen gine penaltı çalma peşindeydi, ama rahat olan hakem yemedi tabi.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Her şey dostane idi keşke kırmızı kart pozisyonuda olmasaydı, hakem iki taraf içinde yanlışlar yaptı başarılı değildi.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bittiler. Doğradolar Haydi yazın bakalım.bından sonra tufan maçlar

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sen neymişsin Onana! İki büyük maçta da yıldızlaştı

Sen neymişsin be Onana
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Sen neymişsin Onana! İki büyük maçta da yıldızlaştı

Sen neymişsin be Onana
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

4 bakan değişti, 13 yıldır bir türlü bitmiyor! Halk tepkili
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Uğurcan Çakır: Artık Galatasaray oyuncusuyum

Tüm gözler ne diyeceğindeydi! Taraftarlara flaş mesaj
Dries Mertens ve ailesi, 6 ay sonra yeniden RAMS Park'ta

6 ay sonra yeniden İstanbul'dalar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.