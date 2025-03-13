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Dev kulüpler peşinde! Marius Doh'a ödenecek bonservisin yarısı Fenerbahçe'nin olacak

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1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'den transfer ettikleri Marius Tresor Doh ile üst düzey kulüplerin ilgilendiğini söyledi. Hurma, Doh'un satın alma önceliğinin ve sonraki satışından %50 payın sarı lacivertlere ait olduğunu duyurdu.

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Başkan Süleyman Hurma, sarı-lacivertlilere para kazandıracak haberi verdi.

"DOH, BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE"

Süleyman Hurma, Fenerbahçe'den transfer ettikleriMarius Tresor Doh'un taliplerinin olduğunu söyledi. Hurma, Marius Tresor Doh'u birçok kulübün takibe aldığının belirterek, "Doh şu anda birçok takımın transfer listesinde ve takip ediliyor. Marius Tresor Doh ile yollarımızı bu sezon ve gelecek sezon ayırmayı düşünmüyoruz" dedi.

"%50'Sİ FENERBAHÇE'NİN"

21 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe tarafından keşfedildiğini sözlerine ekleyen Süleyman Hurma, "Marius Tresor Doh'un bonservisi noktasında Fenerbahçe ile ortaklığımız var. Doh'un satışından Fenerbahçe'nin %50 payı var. Aynı zamanda futbolcunun satın almasında da öncelik Fenerbahçe'nin, sözlü olarak bu madde var. Hiçbir şey olmasa bile insani olarak bunu bunu yapma zorunluluğumuz var Marius Tresor Doh'u Fenerbahçe Kulübü keşfetti, biz de Fatih Karagümrük Kulübü olarak oyuncunun gelişimine katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÜST DÜZEY BİR OYUNCU OLACAK"

Radyospor'a konuşan Hurma, sözlerini "Doh'un görüntüsü şu anda çok üst düzey bir oyuncu olacak görüntüsü. Çünkü oyunun 90 dakikasını yüksek şiddet ile oynuyor. Bu da şu demektir. Bu çok üst düzey kulüplerde, üst düzey bir oyuncu olacak demektir" diyerek tamamladı.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Marius Tresor Doh, bu sezon kırmızı-siyah-formayı 27 maçta giydi. 21 yaşındaki ön libero, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Fildişi Sahili futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dev kulüpler peşinde! Marius Doh'a ödenecek bonservisin yarısı Fenerbahçe'nin olacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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