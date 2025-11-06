Dev karşılaşma öncesi olay çıktı: Maçı iptal edin
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol'un İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile oynayacağı maç öncesi protesto gerçekleştirildi. Maçın kendi ülkelerinde oynanmasına tepki gösteren protestocular, "Soykırımcı devletlere misafirperverlik yok", "Maçı iptal edin", "Saraybosna! senin ilkelerin ne?" yazılı pankartlar açtı.
DEV MAÇ ÖNCESİ PROTESTO
Dev karşılaşma öncesinde ülkede ortalık karıştı. Saraybosna Kantonu hükümet binası önünde toplanan protestocular, cuma günü oynanacak maçın iptal edilmesini talep etti.
'MAÇI İPTAL EDİN!'
Maçın kendi ülkelerinde oynanmasına tepki gösteren protestocular, "Soykırımcı devletlere misafirperverlik yok", "Maçı iptal edin", "Saraybosna! senin ilkelerin ne?" yazılı pankartlar açarak yürüyüş gerçekleştirdi. Eyleme katılan protestocular, İsrail'in Gazze'deki soykırımını da protesto etti.
İşte protestodan o anlar;