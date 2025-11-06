Dev karşılaşma öncesi olay çıktı: Maçı iptal edin

EuroLeague 9. hafta mücadelesinde Birleşik Arap Emirlikleri ekibiDubai Basketbol ile İsrail ekibi Hapoel IBI, Saraybosna'daki Zetra Olimpik Spor Salonu'nda cuma günü karşı karşıya gelecek.

DEV MAÇ ÖNCESİ PROTESTO

Dev karşılaşma öncesinde ülkede ortalık karıştı. Saraybosna Kantonu hükümet binası önünde toplanan protestocular, cuma günü oynanacak maçın iptal edilmesini talep etti.

'MAÇI İPTAL EDİN!'

Maçın kendi ülkelerinde oynanmasına tepki gösteren protestocular, "Soykırımcı devletlere misafirperverlik yok", "Maçı iptal edin", "Saraybosna! senin ilkelerin ne?" yazılı pankartlar açarak yürüyüş gerçekleştirdi. Eyleme katılan protestocular, İsrail'in Gazze'deki soykırımını da protesto etti.

İşte protestodan o anlar;