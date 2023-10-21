Dev derbide neler oluyor! Beşiktaş 4 dakika içinde hem geri düştü hem de 10 kişi kaldı
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, maçın 26. dakikasında gol yiyerek geri düştü ve 30. dakikada Mert Günok'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a konuk oldu. Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 4 dakika içinde hem geri düştü hem de 10 kişi kaldı.
ICARDI ÖNE GEÇİRDİ
Mücadelenin gol perdesini 26. dakikada yıldız futbolcu Mauro Icardi açtı.
MERT GÜNOK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Siyah-beyazlılar, yediği golün şokunu atlatamadan 30. dakikada 10 kişi kaldı. Ceza sahası dışında topa eliyle müdahale eden Mert Günok kırmızı kart gördü. Mert'in yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil olurken, Milot Rashica oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Kaynak: Haberler.com / Spor