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Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile golsüz berabere kaldı

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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi golsüz berabere bitti. Mücadelede 7 sarı kart çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelede gol sesi çıkmadı.

İLK YARIDA İSABETLİ ŞUT YOK 20 FAUL VAR

Büyük heyecana sahne olan derbide iki takımda ilk 45 dakikada isabetli şut atamazken toplamda 20 kez faul yaptı.

SARI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Ezeli rakiplerin nefes kesen mücadelesinde toplam 6 sarı kart çıktı. Fenerbahçe'de Osayi, İrfan Can ve King, Galatasaray'da ise Torreira, Boey, Ziyech Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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