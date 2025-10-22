Haberler

Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı
Galatasaray-Bodo/Glimt maçı öncesi Norveçli gazeteciler, tribünlerin ses seviyesini ölçmek için desibel testi yaptı. Bu esnada Norveçli gazetecilerin, yoğun şekilde çıkan sesten dolayı kulaklarını kapattıkları görüldü.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i RAMS Park'ta ağırladı.

DESİBEL ÖLÇÜMÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Norveç'ten gelen gazeteciler, mücadele öncesinde desibel testi yapmak için telefonlarına sarıldı. O anlarda Galatasaray taraftarından yüksek şiddette ıslık sesleri yükseldi. Bu yoğum şekilde çıkan seslere şaşıran gazetecilerin kulaklarını kapatmak zorunda kaldığı görüldü. Gazeteciler, sesten etkilenmemek için kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.

KARŞILAŞMAYI GALATASARAY KAZANDI

Victor Osimhen'in yıldızlaştığı karşılaşmada Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Cimbom, taraftarının muhteşem desteğiyle birlikte Liverpool'un ardından Bodo/Glimt'i de sahasında yendi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
