Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i RAMS Park'ta ağırladı.

DESİBEL ÖLÇÜMÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Norveç'ten gelen gazeteciler, mücadele öncesinde desibel testi yapmak için telefonlarına sarıldı. O anlarda Galatasaray taraftarından yüksek şiddette ıslık sesleri yükseldi. Bu yoğum şekilde çıkan seslere şaşıran gazetecilerin kulaklarını kapatmak zorunda kaldığı görüldü. Gazeteciler, sesten etkilenmemek için kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.

KARŞILAŞMAYI GALATASARAY KAZANDI

Victor Osimhen'in yıldızlaştığı karşılaşmada Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Cimbom, taraftarının muhteşem desteğiyle birlikte Liverpool'un ardından Bodo/Glimt'i de sahasında yendi.