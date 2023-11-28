Derince'de tekvando şöleni

Derince Belediyesi ve Derince spor Kulübü'nün 542 sporcunun katılımıyla düzenlenen Tekvando Teşvik Şampiyonası coşku ve heyecana sahne oldu.

24 farklı branşta 24 bin 532 sporcunun eğitim aldığı Derince spor bünyesinde çalışmalarına devam eden tekvandocular, bu kez kendileri için düzenlenen turnuvada bir araya geldi. 288'i kız 254'ü erkek olmak üzere toplam 542 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Derince spor Tekvando Teşvik Şampiyonası, iki gün boyunca Yenikent Mahallesi'nde yer alan Derince Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Antrenmanlarını Dumlupınar Spor Merkezi, Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi, Şehit Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu, Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu ve Çınarlı Ortaokulu'nda sürdüren Derincesporlu tekvandocuların katılımıyla gerçekleşen şampiyonanın ilk gününde kızlar kategorisi müsabakaları oynandı. İlk gün maçlarını takip eden Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, "Bugün 24 branşta 24 bin 532 sporcuya eğitim imkanı sunan büyük bir aileyiz. Sporcularımızın üç yıllık süreçte göstermiş oldukları gelişim ne denli doğru bir eğitim verdiğimizi bizlere gösteriyor. Derince spor olarak bizim için en önemli unsur Başkanımız Zeki Aygün öncülüğünde özgüvenleri yüksek ve spor ahlakı ile büyüyen bir nesil yetiştirmek" dedi.

Turnuvanın ikinci gününde ise erkekler arası müsabakaların heyecanı yaşandı. 254 sporcunun mücadelesine sahne olan şampiyonanın ikinci gününü Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel takip etti. Ödül törenine de katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Gençlerimiz geleceğimizdir diyerek, çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmesi için kalıcı eserler inşa ettik, etmeye devam ediyoruz. Eğitim ve spora farklı bir bakış açısı getiren gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizin yanı sıra Derincespor Kulübümüz ile ilçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Tek gayemiz, dürüst, ahlaklı ve vizyon sahibi sporcular yetiştirmek. İnanıyorum ki sizlerle birlikte geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ