Derin Toparlak, Dünya Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Milli Takımlar Sporcusu Derin Toparlak, Mısır'daki Dünya Şampiyonası'nda 3.'sü oldu.

Mısır'ın Akdeniz'e sahili olan Marine Alamein kasabasında 9-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 2025 Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Paletli Yüzme Açık Su Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden TSSF Paletli Yüzme Büyükler ve Gençler Milli Takım sporcularından Derin Toparlak, dünya 3.'sü oldu. Paletli yüzmenin maratonu olarak kabul edilen açık su yarışlarında 5 km uzunluğundaki deniz parkurunda güçlü rakipleri arasında başarılı bir performans ortaya koyan Toparlak, 5 km'yi 47 dakika 20 saniye 4 salisede tamamlayarak bronz madalya kazandı. Rakiplerinden Mısırlı Hasan Mohamed Eldafrawy 46 dakika 09 saniye 3 salise ile altın madalya, yine aynı ülkeden Mohap Ehap Helmy ise 46 dakika 43 saniye 7 saliselik derecesiyle gümüş madalya aldı.

İbrahim Can Kiracı, Berra Nur Yılmaz, Ali Aras Ödüm ve Zeynep Azra Kanat'tan oluşan bayrak milli takımı, gençler karışık 4x150 m. elemeli çift palette de dünya 4.'sü oldu. Derin Toparlak, büyükler 4x150 m. elemeli su üstünde, Berra Nur Yılmaz ise gençler 4x150 m. çift palet yarışmasında 4. olarak tamamladı.

Kadir Sağlam : "Artık istikrarlı bir uluslararası madalya grafiğine sahip olacağız"

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, açık su yarışmalarının paletli yüzmenin maratonu olduğunu ifade ederek, "Performans, güç ve dayanıklılık gerektirir. Paletli yüzmenin havuz disiplinlerinde ülkemizi şampiyonluklar ve madalyalarla her yıl gururla temsil ediyoruz. Açık sudaki paletli yüzme yarışmalarında artık istikrarlı bir uluslararası madalya grafiğine sahip olacağız. Bunun için çalışıyoruz. Mısır'daki milli takım sporcularımıza, gösterdikleri kararlılık ve mücadele için camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Başarılı milli sporcularımızdan Derin Toparlak'ın büyükler 5 km su üstü disiplininde bronz madalya alarak bayrağımızı Dünya Şampiyonası'nda dalgalandırmasının anlamı bizler ve ülkemiz için çok değerli. Kendisini alkışlıyor ve yürekten kutluyorum. Başarılar elde etmemizde büyük destekler olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, bakanlık çalışanlarımıza camiamız adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Melike Selin'in kafile başkanlığını yaptığı TSSF Paletli Yüzme Büyükler ve Gençler Milli Takımı, büyüklerde Berk Yavuzarslan, Derin Toparlak, gençlerde ise Ali Aras Ödüm, İbrahim Can Kiracı, Berra Nur Yılmaz, Zeynep Azra Kanat ve Nazlı Denizci'den oluşuyor. Gençlerde kadın ve erkek kategorilerinde yarışılan şampiyonada millilerin antrenörlüğünü Eşref Esen yaptı. - İSTANBUL