Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki şampiyonada 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı
Göztepe Spor Kulübü sporcusu Derin Akar, Antalya'da düzenlenen Türkiye Sportive Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre karışık kategorisinde 11 yıllık rekoru geçerek yeni bir Türkiye rekoru belirledi.
Göztepe Spor Kulübü sporcusu Derin Akar, Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Antalya'da düzenlenen şampiyonada milli sporcu Derin Akar, 100 metre karışık kategorisinde yarıştı.
Derin Akar, 1.03.13'lük derecesiyle 11 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Spor