Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem kararları tartışma yarattı. İki kulüp de sosyal medyadan tepki gösterirken, futbolseverler hakem ataması nedeniyle TFF ve MHK'yı eleştirdi.

  • Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan derbi maçında hakem kararlarına iki kulüp de sosyal medyadan tepki gösterdi.
  • Futbolseverler, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu eleştiren yorumlar yaptı.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi, daha maçın başında hakem kararlarıyla gündeme oturdu. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalarken VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturdu.

İKİ TAKIMDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ilk dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası iki kulüp de sosyal medya üzerinden hakem kararlarına tepki gösterdi. Beşiktaş cephesi, Sane'nin gördüğü pozisyonda kırmızı kart beklediklerini belirten bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın ardından Galatasaray da sosyal medya hesabından hakem kararına tepki gösteren bir mesaj yayımladı.

TARAFTARLAR TFF VE MHK'YI HEDEF ALDI

Derbi sırasında yapılan paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken futbolseverler hakem atamasına tepki gösterdi. Çok sayıda kullanıcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) eleştiren yorumlar yaptı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBehlül Ben:

Konuşmayı bilmeyenler başkanlık yaparsa olacağı bu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

