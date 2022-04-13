Derbi sonrası takımda deprem! Galatasaray'da tüm oyuncular, faturayı bir futbolcuya kesti - Haberler

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Derbi sonrası takımda deprem! Galatasaray'da tüm oyuncular, faturayı bir futbolcuya kesti

Spor
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Galatasaray'da yerli ve yabancı oyuncular, faturayı Patrick van Aanholt'a kesti. Futbolcular, Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi'yi durduramayan Patrick van Aanholt'un performansının derbi sonucu belirlediği konusunda hemfikir oldu.

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 2-0 mağlup olan Galatasaray'da ortam gerildi. Saha dışındaki enerji takım içine de sirayet etti. Futbolcular birbirine fatura kesmeye başladı.

Derbi sonrası takım içinde deprem! Galatasaray'da tüm oyuncular, faturayı bir futbolcuya kesti

FATURA HOLLANDALI FUTBOLCUYA

Galatasaray'da derbi faturası Patrick van Aanholt'a kesildi. Sabah'ın haberine göre; yerli ve yabancı futbolcular Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi'yi durduramayan Aanholt'un performansının sonucunu belirlediği konusunda birleşti. Hollandalı futbolcu takım içinde tepki gördü.

Derbi sonrası takım içinde deprem! Galatasaray'da tüm oyuncular, faturayı bir futbolcuya kesti

KAZANDIĞI PARA KONUŞULUYOR

Zajc'ın golü, Hollandalı sol bekin savunamadığı bölgeden gelmiş, Osayi Samuel rahat şekilde ortayı kesmişti. 1.9 milyon Euro garanti parayla Galatasaray'ın en çok kazanan yeni transferi olan van Aanholt, beklentileri karşılayamadı. 32 yaşındaki solak oyuncunun iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Derbi sonrası takım içinde deprem! Galatasaray'da tüm oyuncular, faturayı bir futbolcuya kesti

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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Haberler

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