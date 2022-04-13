Derbi sonrası takımda deprem! Galatasaray'da tüm oyuncular, faturayı bir futbolcuya kesti

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 2-0 mağlup olan Galatasaray'da ortam gerildi. Saha dışındaki enerji takım içine de sirayet etti. Futbolcular birbirine fatura kesmeye başladı.

FATURA HOLLANDALI FUTBOLCUYA

Galatasaray'da derbi faturası Patrick van Aanholt'a kesildi. Sabah'ın haberine göre; yerli ve yabancı futbolcular Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi'yi durduramayan Aanholt'un performansının sonucunu belirlediği konusunda birleşti. Hollandalı futbolcu takım içinde tepki gördü.

KAZANDIĞI PARA KONUŞULUYOR

Zajc'ın golü, Hollandalı sol bekin savunamadığı bölgeden gelmiş, Osayi Samuel rahat şekilde ortayı kesmişti. 1.9 milyon Euro garanti parayla Galatasaray'ın en çok kazanan yeni transferi olan van Aanholt, beklentileri karşılayamadı. 32 yaşındaki solak oyuncunun iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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