Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor. Rekabette 30 yılı kapsayan son 64 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

  • Son 30 yıldaki 64 lig derbisinde ilk golü atan takım sadece 5 kez yenildi.
  • Galatasaray bu sezon ilk golü attığı 8 maçın tamamını kazandı.
  • Fenerbahçe bu sezon ilk golü attığı 8 maçın 7'sini kazandı.

Son 30 yılda oynanan 64 lig derbisinde ilk golü atan taraf yalnızca 5 kez mağlup oldu. Bu sezon da hem Fenerbahçe hem Galatasaray, öne geçtiği maçlarda büyük avantaj sağlıyor.

SON 64 DERBİNİN ÇARPIÇI GERÇEĞİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak derbi öncesinde dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. Son 30 yıldaki 64 lig derbisinde ilk golü atan takım sadece 5 kez yenildi.

Aynı dönemde:

  • Galatasaray, ilk golü attığı 15 maçın 15'ini kazandı.
  • Fenerbahçe, öne geçtiği 25 maçın 25'ini kazandı.
  • Bu karşılaşmaların 8'i gollü beraberlikle, 11'i ise 0-0 sona erdi.

GERİ DÖNÜŞLER SEYRELDİ

64 maçlık periyotta sadece:

  • 4 maçta Galatasaray, öne geçmesine rağmen kaybetti.
  • 1 maçta Fenerbahçe, öne geçmesine rağmen mağlup oldu (2019-2020'de Kadıköy'deki 3-1'lik maç).
  • Bu tablo, "ilk golü atan kazanır" tezini derbinin en güçlü gerçeği hâline getiriyor.

GALATASARAY İLK GOLDE KUSURSUZ

Bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 8 maçın tamamını kazanan Galatasaray, öne geçtiği maçlarda hiç puan kaybetmedi.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ Mİ BIRAKMIYOR

Fenerbahçe, ligde bu sezon ilk golü attığı 8 maçın 7'sini kazandı, yalnızca Kasımpaşa'ya takıldı. Son 5 maçın 3'ünde ilk golü atan sarı-lacivertliler, bu alanda derbiye daha formda giriyor.

DERBİNİN ŞİFRESİ: İLK GOL

İki takımın da bu sezon ve geçmiş yıllardaki istatistikleri, derbinin kaderini büyük ölçüde ilk golün belirleyeceğini gösteriyor. Pazartesi gecesi Kadıköy'de kimin ilk golü bulacağı, rekabetin son 30 yılına bakıldığında sonucu şimdiden şekillendirebilir.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
