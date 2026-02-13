Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN SAMANDIRA'YA ZİYARET

Başkan Sadettin Saran liderliğindeki Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçı öncesi bugün yapılacak son idmanda takımı ziyaret etti. Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, teknik heyet ile futbolculara maçın öneminden bahsederek moral ve motivasyon konuşması yaptı.

GALİBİYET GELMESİ HALİNDE PRİM JESTİ

Sadettin Saran, konuşmasının son bölümünde galibiyet gelmesi halinde tüm takım ve teknik heyete özel prim verileceğini duyurdu.

TRABZON'A HAREKET EDİLDİ

Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket etti. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da kafileye eşlik etti.Kafile, konaklayacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.