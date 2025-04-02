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Derbi Maçında Kavga: 3 Futbolcu ve 1 Antrenör Kırmızı Kart Gördü

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın son dakikalarında, sahada kavga çıktı. Mert Hakan Yandaş, Barış Alper Yılmaz ve 2 yedek oyuncu ile bir yardımcı antrenör kırmızı kartla ihraç edildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 90. dakikasında kavga çıkarken, 3 futbolcu ve bir yardımcı antrenör kırmızı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu. Müsabakaya kavgalar da damga vurdu. Son dakikalarda Fenerbahçe yarı alanında Mert Müldür ile Victor Osimhen arasında tartışma yaşandı. Derbinin 90. dakikasında ise saha kenarı karıştı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz arasında kavga başlarken, yedek oyuncular ve teknik heyetin de dahil olmasıyla kavga saha içine yansıdı. Hakem Cihan Aydın, bu kavga nedeniyle oyunu durdurdu.

Güvenlik güçlerinin araya girerek kavgayı ayırmasının ardından Cihan Aydın, kenara gelerek Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti kırmızı kartla ihraç edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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