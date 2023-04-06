Sessizliğini bozdu! Jorge Jesus, derbi eleştirisi yapanlara iki maçı hatırlattı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-Lacivertliler, yarı finalde Sivasspor ile eşleşti.

HER ŞEYİ YANITLADI

Jorge Jesus, 'Beşiktaş derbisi sonrası istifa etmeyi düşündünüz mü?' ve 'Soyunma odasında Başkan Ali Koç ile tartıştığınız doğru mu?' sorularına yanıt verdi. Portekizli hoca, Beşiktaş derbisi üstünden büyük maçlarda bazen ilginç senaryolar yaşanabildiğini ifade etti.

İşte Jesus'un açıklamaları:

"OYUNCU SEÇMESİNLER"

"Fenerbahçe taraftarlarından bir ricam var. Birlik olalım. Zaten son aldığımız mağlubiyet hepimizi çok üzdü. Oyunculara sevgi göstersinler, öz güven aşılasınlar. Kupada yarı finaldeyiz, ligde 6 puan gerideyiz. Hala her şeyin ortada olduğunu düşünüyorum. Ligin bitmesine 9 maç kaldı. Ortada hala 27 puan var. Liderin 6 puan gerisindeyiz ama hala şansımız olduğuna inanıyoruz. Bu ülkenin en önemli 2. kupası olan Türkiye Kupası'nda yarı finaldeyiz. Taraftarlarımızdan ricam, oyuncu seçmesinler. Harika bir takımımız var, başkanımız bu takım için her şeyi veriyor. Birlik olalım ki hedeflerimize ulaşmak daha kolay olsun.

"DERBİLERDE BUNLAR OLABİLİR"

Dün Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'e farklı kaybetti. Liverpool, Manchester United'ı 7-0 yenmişti. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Biz iyi bir maç çıkardık ve iyi bir reaksiyon gösterdik. Şampiyonlukla ilgili kaybettiğimiz bir şey yok. Ligin bitmesine 2 ay var. Kapanmayacak bir fark yok.

"İSTİFA EDECEK BİR ŞEY YOK"

Ben buraya gelirken hedeflerimi gerçekleştirmek için geldim. Hem başkanımız için hem de taraftarımız için geldim. Hiçbir şey bitmiş değil. Hala çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem kupada yarı finaldeyiz, hem de lig bitmedi. İstifa etmek için bir sebep göremiyorum.

"ALİ KOÇ İLE İYİ ARKADAŞIZ"

Beşiktaş derbisinden sonra hepimiz üzgündük. Böyle üzücü maçlardan sonra böyle şeyler yaşabilir. Soyunma odasına her zaman gerginlikler olabilir. Ben başkanımızı seviyorum. Aramızda güzel bir arkadaşlık var. Onun da beni sevdiğini düşünüyorum."